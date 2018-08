Um grupo de 458 emigrantes foi resgatado no Mediterrâneo nesta terça-feira quando tentava cruzar do Marrocos para a Espanha, informou o Salvamento Marítimo, órgão vinculado ao governo espanhol.

O Salvamento Marítimo comunicou no Twitter que as 458 pessoas resgatadas, entre elas 13 crianças, estavam ao largo do estreito de Gibraltar e no Mar de Alborão, as duas rotas entre o norte da África e a Espanha.

A Espanha se tornou este ano a principal porta de entrada de emigrantes para a União Europeia, superando a Itália, que decidiu fechar seus portos após a chegada ao poder da extrema direita.

Ao menos 23 mil emigrantes chegaram por mar à Espanha desde janeiro, um número que já supera o total registrado em 2017, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com a OIM, 307 pessoas morreram no percurso.

* AFP