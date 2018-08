As autoridades francesas abriram uma investigação depois que um drone sobrevoou o Forte de Brégançon, na região sudeste do país, onde o presidente Emmanuel Macron passa férias, informou o Palácio do Eliseu.

"Estamos investigando este voo, que aconteceu na segunda-feira", afirmou a presidência francesa à AFP, sem informar se o aparelho foi abatido.

O chefe de Estado chegou na sexta-feira com a esposa o Forte de Brégançon, residência de verão dos presidentes franceses no Mar Mediterrâneo.

Após um encontro diplomático no mesmo dia com a primeira-ministra britânica Theresa May, Macron, que deve passar duas semanas no local, não fez nenhuma aparição pública. O Palácio do Eliseu destacou que o programa de férias do presidente é privado.

* AFP