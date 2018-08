O furacão John se degradou nesta quarta-feira à categoria 1 em sua passagem pela costa do Pacífico mexicano, onde provoca chuvas e ondas mas sem ameaçar a terra firme em seu rumo para o norte, disseram meteorologistas.

Com ventos máximos firmes de 140 km/hora, John soprava 350 km a sudoeste do extremo sul da Baixa Califórnia e seguirá se deslocando paralelamente à costa entre quarta e quinta-feira, quando se degradará a tempestade tropical, informou o Instituto Nacional de Furacões (NHC) americano.

O NHC não emitiu alertas de furacão para a área, mas recomendou monitorar o progresso da tempestade devido às chuvas, inundações e à corrente de retorno.

Preventivamente, as autoridades do estado mexicano de Baixa Califórnia Sul habilitaram três abrigos em Cabo San Lucas com capacidade para 1.000 pessoas.

"Desde cedo, iniciamos os percursos nas zonas de alto risco, fizemos um chamado à população para que evacuem, ante a proximidade do furacão John", expressou nesta quarta o titular da Unidade Estatal de Defesa Civil, Carlos Alfredo Godínez León.

Também foram suspensas as aulas no município de Los Cabos, uma das zonas mais afetadas anualmente pelos furacões.

Esta é uma semana particularmente ativa dentro da temporada de furacões.

O Pacífico está sendo golpeado também pela tempestade tropical Kristy, que revoluteia no meio do oceano sem representar um perigo para zonas povoadas, enquanto mais ao oeste o potente furacão Hector passa pelo sul das ilhas do Havaí.

Com categoria 3 de uma escala de 1 a 5, Hector soprava nesta quarta com ventos de 195 km/hora cerca de 360 km ao sul da Ilha Grande, a maior e mais ao sul do arquipélago americano.

Enquanto isso, uma inofensiva tempestade tropical chamada Debby soprava com ventos de 75 km/hora no Atlântico Norte.

