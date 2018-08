Visivelmente irritado após o empate contra o Sport, em Recife, o técnico da Chapecoense, Gilson Kleina reclamou da arbitragem na partida neste domingo. Disse que o árbitro Ricardo Ribeiro inverteu os critérios usados ao longo do jogo e que se tivesse marcado uma falta no jogador Bruno, o gol nos acréscimos não teria saído. O treinador também lamentou o 1x1.

— A equipe teve uma postura para sair com os três pontos daqui, tivemos quatro chances claras, mas tomamos um gol no final e por isso saímos com o sentimento de que podíamos ter levado uma bela vitória para Chapecó.

Para Gilson, a Chape fez um jogo consistente, principalmente no primeiro tempo. O treinador avalia que o Verdão teve o controle do jogo.

— Nós marcamos bem, roubamos muitas bolas, tivemos transição, eles tiveram pouco poder de criatividade. Tivemos o controle do campo, e ele (Claudinei Oliveira, técnico do Sport) botou jogadores altos na área e aí virou jogada de chuveirinho.

O treinador também elogiou bastante a atuação de Yann Rolim, atleta que criou a jogada do gol de Wellington Paulista. Disse que o jogador irá crescer na equipe. Sobre o trabalho daqui para frente, Gilson Kleina promete focar nessa semana para ajustar o sistema de defesa aérea.