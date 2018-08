O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou neste sábado, 4, em Belo Horizonte, que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já sabe que ele não será candidato a vice presidente na chapa encabeçada pelo PT. O partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem trabalhando com a possibilidade de o ex-governador do Ceará compor com a legenda.

Ciro também afirmou que a cúpula do PT tem feito "cada bobagem que só posso acreditar que estão em viagem lisérgica". Uma das "bobagens" atribuídas ao PT pelo candidato foi o acordo envolvendo Pernambuco e Minas Gerais dentro da aliança fechada com o PSB para disputa pela presidência da República.

Em Minas, com o acordo, o diretório nacional do PSB tenta impedir a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB). No Estado, Fernando Pimentel (PT) tenta a reeleição. Em Pernambuco, o partido não quer candidatura própria, para favorecer a reeleição de Paulo Câmara.