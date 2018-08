A Grécia recebeu, nesta segunda-feira (6), 15 bilhões de euros, a última parcela do programa de resgate financeiro do país acordado com os vizinhos da zona do euro, anunciou o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MES), Klaus Regling.

O desembolso tinha sido aprovado pelos ministros de Finanças da zona do euro em uma reunião em Luxemburgo em 22 de junho.

O quinto e último aporte financeiro do MES para a Grécia deve ser distribuído para uma reserva de caixa (9,5 bilhões de euros) e para pagar a dívida grega (5,5 bilhões de euros), disse Regling em seu comunicado.

Depois deste depósito, as reservas gregas chegarão a 24 bilhões de euros, afirmou. "Essa soma cobriria 22 meses de orçamento da Grécia após o fim do programa, em 20 de agosto", destacou.

"Último passo importante para a conclusão do programa em 20 de agosto e o novo capítulo que será aberto", comemorou o comissário europeus de Assuntos Econômicos, Pierre Moscovici, em um tuíte.

"A Grécia agora tem um colchão forte para facilitar seu retorno ao financiamento no mercado", acrescentou.

O país deve deixar oficialmente a tutela de seus credores - a zona do euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) - em 20 de agosto para iniciar seu financiamento sozinho nos mercados, após vários anos de recessão profunda e três programas de ajuda.

"O empenho e trabalho duro do povo grego está começando a dar frutos. A última série de reformas concluídas pela Grécia incluiu ações importantes na área de política fiscal, na luta contra a evasão fiscal, reformas de receitas públicas e a resolução de empréstimos inadimplentes", disse o diretor-geral do MES.

Com esses 15 bilhões, o aporte financeiro do mecanismo à Grécia chega a 61,9 bilhões de euros.

* AFP