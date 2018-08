A inflação de 0,33% medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em julho fez a taxa acumulada em 12 meses avançar de 4,39% em junho para 4,48% no mês passado. O resultado é o mais elevado desde março de 2017, quando a taxa em 12 meses estava em 4,57%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho do ano passado, o IPCA do mês ficou em 0,24%.