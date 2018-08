O comando do PT continua reunido, neste sábado, 04, para discutir a definição de um vice para a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial.

O nome do vice deve ser anunciado no domingo, 05, quando uma nova rodada de conversa deve ser feita a portas fechadas. Líderes do PT defendem que um vice seja escolhido no próprio partido, que poderia ser substituído mais tarde.

O ex-governador da Bahia Jaques Wagner não quer ser indicado como vice agora, conforme recado transmitido a dirigentes petistas. Ele oficializou sua candidatura ao Senado e é apontado como possível alternativa para substituir Lula na cabeça de chapa, assim como o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.