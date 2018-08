Após realizar uma bateria de exames de rotina na última semana, o senador José Serra (PSDB), 76 anos, foi diagnosticado com câncer na próstata. As informações são do jornal O Globo.

O senador já havia sido submetido a uma cirurgia na próstata, em 2014, por um quadro de hiperplasia prostática benigna. No ano passado, deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores alegando problemas na coluna.

Ainda segundo o jornal, a equipe médica que o acompanha afirmou que tumor seria pouco agressivo e que não há previsão de procedimento cirúrgico ou radioterapia.

Leia mais notícias de Política no Diário Catarinense