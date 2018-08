O candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, reforçou nesta quarta-feira, 8, em evento com empresários e membros do mercado financeiro a defesa da Operação Lava Jato.

Repetindo que, caso eleito, ele vai nomear o juiz federal Sergio Moro para ministro da Justiça, Dias afirmou que a Lava Jato "será prioridade no nosso governo".

O senador paranaense comemorou ainda o apoio de juristas à campanha dele, como o de Miguel Reale Jr., coautor dos pedidos de impeachment de Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello.

O candidato do Podemos voltou a falar que ele é o único nome que tem chance de chegar à Presidência. "Sou o único que tem menos de 50% de rejeição", afirmou, minimizando a baixa intenção de votos.