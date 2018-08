O jornalista Leonel Camasão foi lançado oficialmente como candidato do PSOL ao governo de Santa Catarina nas Eleições 2018 em convenção estadual conjunta com o PCB realizada na tarde deste sábado (4), no auditório do IFSC, em Florianópolis. Caroline Bellaguarda (PCB) foi oficializada para vice-governadora. A chapa majoritária conta ainda com os professores Antônio Campos, de Chapecó, e Pedro Cabral, de Florianópolis, candidatos ao senado.

— Para nós representa um movimento de ocupação do espaço público pelas pessoas comuns. Tradicionalmente, quem se elege a estes cargos são pessoas com sobrenomes graúdos, grandes empresários, representantes daqueles que já dominam o Estado politica e e economicamente. É uma chapa que quer dar visibilidade para pessoas comuns e dizer que nós também podemos governar e governar para a maioria das pessoas.

Trajetória política de Leonel Camasão

Leonel Camasão tem 31 anos e é jornalista com passagens por dois jornais de Joinville. Iniciou sua trajetória nos movimentos sociais nas lutas pela democratização do transporte coletivo e pela redução das tarifas de ônibus. Ingressou no PSOL em dezembro de 2008. Foi candidato a deputado federal em 2010, concorreu à Prefeitura de Joinville em 2012 e a deputado estadual em 2014. Foi presidente estadual do PSOL em 2013 e, atualmente, é presidente do PSOL de Florianópolis.