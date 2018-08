O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira, 7, que no início do próximo ano voltará para a atividade privada. Ele é produtor rural e empresário em Mato Grosso. A declaração foi dada ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, quando questionado sobre sugestão do presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Canardelli, para que ele permanecesse à frente do Ministério da Agricultura em um eventual governo de Geraldo Alckmin, hoje candidato à Presidência pelo PSDB.

"Eu pretendo voltar para a minha atividade privada. Termino a minha participação no Congresso Nacional em 31 de janeiro e a minha intenção é voltar para casa, para a empresa, para os negócios e mais para perto da família também."