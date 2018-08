O ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, anunciou hoje que a sua candidatura a governador de Minas Gerais está mantida.

No sábado, a candidatura de Lacerda foi homologada em convenção do PSB de Minas Gerais e a ata foi registrada no TRE. No entanto, hoje, durante o Congresso Nacional do partido em Brasília, a direção nacional do PSB decidiu não reconhecer a convenção e insistiu para que Marcio retirasse a sua candidatura a governador para ser candidato a senador na chapa do candidato do PT, Fernando Pimentel.

Marcio negou esta possibilidade e sua assessoria jurídica garante a legitimidade da convenção do PSB de Minas.