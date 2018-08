O deputado federal Mauro Mariani foi lançado oficialmente como candidato do MDB ao governo de Santa Catarina nas Eleições 2018 em convenção estadual realizada na manhã deste sábado (4), na Alesc, em Florianópolis. As vagas para vice-governador e para o Senado serão definidas pela comissão executiva da sigla. A coligação do MDB de Santa Catarina conta com o PR, PPS, PTC, PTB, PRTB, PSDC e AVANTE.

— Não há mais espaço para financiar a ineficiência. Precisamos levar a excelência da sociedade para dentro do governo. Temos que perseguir a eficiência todos os dias. Não podemos nos conformar com alguns índices, Santa Catarina tem que liderar o Brasil — afirmou Mariani em discurso durante o evento.

Trajetória política de Mauro Mariani

Mauro Mariani será candidato a governador pela primeira vez. Debutou na política como prefeito de Rio Negrinho, no planalto norte, em 1996, se reelegendo em 2000. Conquistou uma vaga de deputado na Alesc em 2002. Já ocupou o cargo de secretário de Estado da Infraestrutura. Atualmente, está no terceiro mandato como deputado federal.