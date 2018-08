O candidato do MDB à presidência da República, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 6, que pretende "destravar" a Caixa, capitalizando-a, para que a instituição retome o financiamento habitacional. Além disso, o BNDES deverá ter uma maior participação no financiamento.

O sistema bancário, reconheceu, tem um "problema de concentração" em poucas instituições, o que ajuda a explicar o elevado custo do crédito no País. Esse problema foi agravado também pela crise, que obrigou a elevar a constituição de crédito para devedores duvidosos. Com isso, o crédito se retraiu. "É preciso resgatar a confiança", defendeu. "Só com confiança a demanda será mais forte."

Ele alertou que será necessário ao Brasil enfrentar a concorrência de países que estão diminuindo seus impostos. "Temos uma carga tributária elevada", disse. "Temos de fazer a reforma da previdência para reduzir a despesa obrigatória e abrir espaço para isso."

A reforma tributária, disse ele, vai propor uma simplificação no sistema. "Será uma mudança substancial no nosso emaranhado tributário."