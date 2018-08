O caminhão, com placas de Laguna Carapa-MS, caiu em um barranco e atingiu uma casa, um galpão e alguns veículos

Um homem de 47 anos morreu após um acidente de trânsito em Romelândia, no Extremo Oeste de Santa Catarina. Ele dirigia no km 55 da SC-161 quando, por volta das 16h, perdeu o controle do seu caminhão trator Mercedes Benz e tombou em um barranco ao lado da rodovia.

A vítima chegou a ser atendida pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caminhão, com placas de Laguna Carapa-MS, atingiu uma casa, um galpão e veículos que estavam no local. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente não deixou outros feridos.

