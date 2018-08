A Europa registrou temperaturas quase recordistas nesta segunda-feira (6), mas as previsões são de uma trégua após semanas de sol ininterrupto, enquanto a população começa a aceitar que este clima possa ser o novo normal na região devido às mudanças climáticas.

Aqui está um resumo dos acontecimentos recentes:

- França: adaptar-se à mudança -

Espera-se que as temperaturas atinjam picos de cerca de 37 graus Celsius no sul da França nesta segunda, enquanto o norte deverá ficar mais quente na terça-feira. No sábado, elas alcançaram seus níveis mais altos desde que uma onda de calor matou milhares de pessoas, principalmente idosos, em 2003.

A ministra da Saúde, Agnes Buzyn, disse que as pessoas precisavam tomar os devidos cuidados para lidar com o calor e advertiu que todos precisavam se adaptar.

"Você precisa beber muito líquido, mas também comer e ingerir sal", disse Buzyn. "Provavelmente vamos adaptar nossas advertências nos próximos anos, porque isso é algo que não estávamos observando até agora", completou.

- Sete mortos na Espanha -

Na Espanha, o balanço de mortos subiu para sete depois que um alemão de 40 anos sucumbiu, no domingo, à insolação na peregrinação do Caminho de Santiago, na região de Extremadura, disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola à AFP.

Autoridades locais também registraram outras mortes por insolação nas regiões da Extremadura e da Catalunha.

Ajudados por ventos mais calmos, os bombeiros estavam conseguindo controlar um incêndio florestal na província de Huelva, no sudoeste do país, do outro lado da fronteira com o Algarve, no sul de Portugal.

As temperaturas permaneceram altas, especialmente no sudeste, onde a previsão é que atingiriam entre 40ºC e 42ºC.

- Incêndios em Portugal -

Em Portugal, as temperaturas abrandaram ligeiramente, mas não o suficiente para tornar mais fácil o trabalho dos cerca de 1.100 bombeiros em Monchique.

Monchique, no sul de Portugal, foi coberta por densas nuvens de fumaça na manhã desta segunda-feira, depois que as autoridades evacuaram várias casas durante a noite, com 24 pessoas feridas, uma delas gravemente.

O serviço meteorológico anunciou que, após o pico de sábado, as temperaturas voltaram para baixo de 45°C e deveriam permanecer mais baixas nos próximos dias.

- Nova subida na Alemanha -

A Alemanha espera uma nova alta no meio da semana, até cerca de 39ºC, antes de as temperaturas caírem. Números oficiais mostram que a média de abril a julho ficou 3,6ºC acima do período de referência de 1961-1990.

Os agricultores continuam pedindo ajuda, e o presidente da associação de agricultores da Alemanha, Joachim Rukwied, disse que talvez seja necessária uma ajuda de um bilhão de euros do governo, já que as perdas de colheita chegam a 70% em algumas áreas.

Mais de um milhão de crianças retornaram à escola nesta segunda-feira em três estados alemães - Rhineland-Palatinate, Saarland e Hesse. Algumas foram autorizadas a ir para casa cedo devido à onda de calor.

- Ilhas Britânicas em apuros -

O sul da Grã-Bretanha continuou quente, com um máximo de 32ºC, mas a nação ficou mais fria e mais nublada no norte.

Segundo a imprensa, a persistente falta de chuvas atingiu as ilhas mais remotas do país, como Lundy, no Canal de Bristol, que agora depende de garrafas de água do continente, depois que os estoques locais acabaram, informou o Daily Express.

Em Arran, na Escócia, na ilha de Scilly, no sudoeste da Inglaterra, e em Jersey, nas Ilhas do Canal, as autoridades pediram que as pessoas diminuíssem o consumo de água, acrescentou o jornal.

- Holanda -

A onda de calor atingiu duramente a Holanda, como muitos outros países, mas ninguém pensou que poderia ameaçar o seu mundialmente famoso sistema de represas e canais projetados para manter o mar afastado.

Os níveis dos rios caíram tando que a água do mar está se infiltrando nos canais, e o Rijkswaterstaat, que administra o sistema nacional de água, está abrindo barragens no interior do país para eliminá-la.

- 91 mortos na Grécia -

A Grécia estava um pouco mais fria, mas o balanço de mortos no incêndio florestal do mês passado no nordeste de Atenas subiu para 91 com a morte por ferimentos de uma mulher de 95 anos, disseram autoridades.

Outras 36 pessoas ainda estão hospitalizadas após o desastre de 23 de julho. Seis delas se encontram em estado crítico.

- Escandinávia escaldante -

Os incêndios florestais que afetaram toda a Suécia estão diminuindo, disseram os serviços de emergência SOS Alarm, acrescentando que os focos caíram para oito nesta segunda-feira.

O norte do país teve fortes chuvas nesta segunda, disseram as autoridades, depois de um recorde de calor no Círculo Polar Ártico ter desencadeado secas e incêndios florestais. A seca está persistindo em muitas outras áreas do país.

Na vizinha Finlândia, um supermercado de Helsinque abriu suas portas durante a noite de sábado para clientes que buscavam refúgio do calor.

Em um vídeo divulgado no Facebook, o K-Supermarket mostrou os clientes relaxando em colchões e sacos de dormir.

* AFP