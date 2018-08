Após reunião realizada na noite de domingo (5), a direção do PCdoB, que tinha até então a deputada estadual do RS Manuela D'Ávila como pré-candidata à Presidência da República, publicou em seu site oficial que o partido se coligará com o Partido dos Trabalhadores.

Com a decisão, os partidos formam uma chapa que a princípio é liderada por Lula e tem Fernando Haddad como vice. Segundo o entendimento entre os dois partidos, Manuela D'Ávila cumprirá papel de destaque na campanha eleitoral junto aos dois petistas e poderá ocupar a vaga de candidata a vice-presidente.

De acordo com a legislação eleitoral, nomes da chapa presidencial podem ser alterados até 20 dias antes do pleito.

