A Petrobras anunciou o pré-pagamento de dívidas bancárias no total de US$ 975 milhões, cujos vencimentos originais seriam em 2022, dentro da estratégia de gerenciamento de passivos.

A operação foi fechada com o Bank of America, no valor de US$ 325 milhões; com o Safra, de US$ 150 milhões, e com o MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), de US$ 500 milhões.