O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse nesta quinta-feira que o orçamento do próximo ano contará com reformas estruturais, em que "temos a confiança e estamos convencidos que alavancarão o crescimento econômico e desenvolvimento social. No entanto, ele destacou que essas reformas precisam ser realistas.

Em coletiva de imprensa, Conte disse que o orçamento será "sério, rigoroso e corajoso" e que terá recursos para manobra, explicando que esses recursos serão derivados de um reconhecimento cuidadoso dos investimentos e despesas planejadas. "Nós não vamos tocar em setores estratégicos como saúde, educação e pesquisa para garantir as perspectivas de desenvolvimento do país", disse Conte.