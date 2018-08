Projeto Comprova já está no ar para combater falsas informações nas eleições 2018  /

Já está no ar o Projeto Comprova, aliança de 24 redações de diferentes empresas de comunicação brasileiras – entre elas a NSC Comunicação – para combater desinformação, rumores e mensagens falsas nas Eleições 2018. O resultado pode ser conferido no site do projeto Comprova e em páginas parceiras, como a do Prova Real, iniciativa de checagem da NSC. Por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022, os leitores podem denunciar conteúdos suspeitos relacionados ao pleito de outubro.

O WhatsApp do Prova Real segue ativado e recebendo suas conteúdos suspeitos. O número é o (48) 99188-2253. As mensagens sugeridas para verificação serão encaminhadas à equipe do Prova Real, da NSC Comunicação.

Em elaboração desde o início do ano, o Comprova funcionará ao longo da campanha eleitoral. Jornalistas das redações participantes passaram por uma série de treinamentos e contam com ferramentas que ajudam a rastrear potenciais materiais enganosos. Durante o período, a coalizão vai monitorar conteúdos suspeitos nas redes sociais, em sites e grupos de mensagens e checar a veracidade dos materiais.

As equipes do Comprova vão checar textos, imagens e áudios sem origem definida. Discursos dos candidatos não serão abordados. Depois, outros parceiros vão conferir a apuração. A publicação só ocorrerá após ao menos três integrantes concordarem com o desmentido.

Somente será checada a informação com grande alcance ou potencial de viralizar para que a plataforma não dê fôlego a boatos. Além da NSC Comunicação, participam AFP, Band, BandNews, Canal Futura, Correio do Povo, Exame, Folha de S.Paulo, GaúchaZH, Gazeta do Povo, Gazeta Online, Jornal do Commercio, Metro Brasil, Nexo Jornal, Nova Escola, O Estado de S.Paulo, O Povo, Poder360, piauí, Rádio BandNews FM, Rádio Bandeirantes, SBT, UOL e Veja.A coalizão é coordenada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), a partir de uma iniciativa do First Draft, projeto do Centro Shorenstein da Harvard Kennedy School.

Uso de ferramenta inédita em ações similares

O uso do WhatsApp como ferramenta para um projeto eleitoral é novidade para o First Draft, que já liderou o CrossCheck, projeto premiado com foco nas eleições francesas de 2017, e atuou em parceria com agências de verificação de fatos durante as eleições britânicas e alemãs.

– Com cerca de 120 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, essa é a principal plataforma de comunicação para a maioria das pessoas no país. Assim, todo tipo de informação flui pela plataforma, incluindo a desinformação – afirma Claire Wardle, que lidera o First Draft.

Pesquisadores da Harvard Kennedy School investigarão os padrões de circulação de conteúdo enganoso. As descobertas ajudarão a informar a imprensa sobre as melhores práticas para combater a desinformação.

Para o presidente da Abraji, Daniel Bramatti, abrir um canal de participação de usuários do WhatsApp é uma iniciativa que reforça e amplia o caráter colaborativo do projeto:

– Como o WhatsApp não é uma rede aberta e seu conteúdo é criptografado, só com a ajuda dos usuários poderemos responder ao conteúdo enganoso que circula na plataforma. O Comprova conta com o apoio do Projor, entidade que trabalha para fortalecer o jornalismo no Brasil e Associação Nacional de Jornais. A Google News Initiative e o Projeto de Jornalismo do Facebook contribuem com recursos, suporte técnico e treinamento para as equipes.

Como funciona



- Os 24 veículos vão monitorar materiais suspeitos compartilhados em sites, redes sociais e aplicativos de mensagens.

- Quando identificarem conteúdos virais, os integrantes do projeto serão avisados sobre a necessidade de verificá-los.

- O conteúdo será checado por um jornalista e, depois, conferido por colegas de outros três veículos, em um processo padronizado entre todas as redações.

- Nada será compartilhado sem que ao menos três veículos concordem com a checagem.

- Os desmentidos serão publicados no site do Comprova (projetocomprova.com.br) e compartilhados nas redes sociais do projeto.

- As verificações também serão publicadas pelos veículos parceiros do projeto.

- Pelo WhatsApp, o público poderá sugerir conteúdo para verificação.

Como acompanhar

Pelo WhatsApp (11) 97795-0022

Os interessados devem salvar o número na lista de contatos do celular e então enviar uma mensagem com o pedido de checagem.

Internet - Projeto Comprova

Todos os conteúdos verificados pelo projeto estarão disponíveis no site em formato de ficha técnica. O material terá licença Creative Commons, ou seja, poderá ser republicado por qualquer veículo interessado, desde que haja atribuição ao Comprova e o conteúdo não seja alterado.

Redes sociais

Facebook.com/ComprovaBR

Twitter.com/comprova

Youtube.com/comprova

Página do Prova Real

Na página do Prova Real – iniciativa de fact-checking da NSC – os principais conteúdos do Comprova também podem ser conferidos.

