O queniano Nicholas Bett, campeão mundial dos 400 metros com barreiras em Pequim-2015, morreu nesta quarta-feira aos 28 anos em um acidente de trânsito na região oeste do país.

"O veículo atingiu um obstáculo e capotou. Ele morreu na hora", afirmou o comandante da polícia do condado de Nandi, Patrick Wambani.

No Mundial de Atletismo de 2015 em Pequim, Nicholas Bett conquistou a medalha de ouro na prova dos 400 metros com barreiras e se tornou o primeiro queniano a vencer esta prova na competição, com o tempo de 47 segundos e 79 centésimos.

* AFP