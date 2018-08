A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira (noite de domingo no Brasil) a decisão de expulsar o embaixador do Canadá em Riad e de chamar para consultas seu embaixador em Ottawa, devido a uma "ingerência" cometida, segundo ela, em seus assuntos internos.

As medidas decididas por Riad incluem também o congelamento das relações comerciais com o Canadá.

O reino da Arábia Saudita "não aceitará ingerências em seus assuntos internos", declarou o ministério saudita de Relações Exteriores, depois que a embaixada do Canadá pediu a libertação de militantes pró-direitos humanos presos.

"O reino anuncia que chama a consultas seu embaixador no Canadá", informou o ministério saudita.

O embaixador do Canadá em Riad tem 24 horas a partir do anúncio para abandonar o país e o reino decidiu "congelar novas transações relacionadas com o comércio e os investimentos" com o Canadá, acrescentou essa fonte.

A embaixada canadense não se tinha mostrado "gravemente preocupada" com uma nova onda de detenções de militantes pró-direitos humanos no reino, inclusive o premiado ativista de direitos de gênero, Samar Badawi.

"Pedimos às autoridades sauditas que os libertem imediatamente, assim como a todos os demais ativistas pacíficos pró-direitos humanos", declarou embaixada na sexta-feira em um comunicado publicado no Twitter.

Badawi foi preso na semana passada com a também ativista Nassima al-Sadah, sendo "as mais recentes vítimas de um cerco governamental sem precedentes sobre o movimento de direitos das mulheres", informou o grupo de defesa de direitos humanos Human Rights Watch.

As detenções ocorreram semanas depois que uma dezena de ativistas pelos direitos femininos foram detidas e acusadas de minar a segurança nacional e colaborar com os inimigos do Estado. Alguns foram libertados desde então.

O ministério saudita das Relações Exteriores expressou sua reprovação com relação ao comunicado da embaixada.

"É muito lamentável que as palavras 'libertação imediata' constem do comunicado canadense", declarou o ministério. "É inaceitável nas relações entre os dois países".

* AFP