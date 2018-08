O deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) desistiu, na tarde desta segunda-feira, 6, de ser candidato ao governo de Minas Gerais. Mesmo com a aprovação do nome dele na convenção de ontem, 5, para a disputa ao cargo, Pacheco decidiu aceitar a vaga ao Senado na chapa do senador Antonio Anastasia (PSDB).

O candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estiveram em Belo Horizonte para concluírem as negociações.

Desde que os partidos do Centrão (DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade) anunciaram acordo para apoiar o ex-governador de São Paulo, já existia a expectativa de que Rodrigo Pacheco deixasse a disputa.

Mesmo assim, deputado recebeu carta branca da cúpula nacional do DEM para prosseguir com a candidatura. No entanto, nos últimos dias, Pacheco passou a negociar para ser palanque do candidato à Presidência do PDT, Ciro Gomes, em Minas Gerais, situação que gerou mal-estar entre democratas e tucanos.