O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marco Jorge, disse que o Programa Rota 2030 é uma vitória para o setor automotivo e para a retomada do crescimento da economia. Ele fala neste momento no 28º Congresso Fenabrave, em São Paulo.

O ministro comemorou o crescimento nas vendas de veículos em julho, de 13%, conforme divulgou na segunda-feira, 6, a Fenabrave.

"O Rota 2030 foi construído com a colaboração de todos, da indústria, das revendedoras e todos os segmentos do governo", disse o ministro.

Marcos Jorge ainda disse que o MDIC e o Ministério de Relações Exteriores têm trabalhado para abrir mercados nos exterior. O ministro aproveitou o espaço para convocar os empresários presentes a se unirem ao governo para retomar o crescimento da economia.