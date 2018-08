A possível entrada do MDB na coligação com o PT em Minas Gerais está provocando uma divisão entre os petistas. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o atual governador, Fernando Pimentel, é o mais interessado em repetir a aliança com os emedebistas. Já ex-presidente cassada Dilma Rousseff estaria resistente quanto a ter um dos partidos que atuaram em durante o processo de impeachment, sofrido em 2015.

No MDB, além da possibilidade de fechar com o PT, existia também a chance de lançarem o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, como candidato ao governo de Minas. No entanto, Adalclever não compareceu na reunião da comissão provisória, que ocorre neste momento na sede emedebistas, em Belo Horizonte.