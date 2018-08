O superávit comercial da Alemanha recuou de 20,4 bilhões de euros em maio (dado revisado, de 19,7 bilhões de euros antes informado) para 19,3 bilhões de euros em junho, informou nesta terça-feira o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 19,8 bilhões de euros. As exportações alemãs ficaram estáveis em junho ante o mês anterior, o que sugere que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia podem ter começado a influir nos negócios, enquanto as importações cresceram 1,2%.

"As tensões no comércio são a maior ameaça à economia alemã, no contexto atual", resume Carsten Brzeski, economista do ING. Segundo o analista, o temor de uma "potencial guerra comercial" gera incerteza, o que por sua vez retarda decisões de investimento.