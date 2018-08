O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos Jorge, defendeu nesta segunda-feira, 6, a diversificação dos modais de transporte de carga no Brasil. Ele, que participou de almoço-debate promovido em São Paulo pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), disse que, dentre as medidas a serem adotadas para diminuir os custos das exportações brasileiras, está uma atenção prioritária na diversificação dos modais de transportes.

"Estamos, obviamente, num momento de pós-discussão de um modal que tem sido importante para o Brasil, que é o modal terrestre, mas que nos deixa muito reféns deste modal. Acredito que este é o momento ideal para debatermos investimentos nas ferrovias e no fortalecimento nos transportes portuários", disse o ministro.