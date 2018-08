Um tufão de grande potência segue nesta quarta-feira em direção ao leste do Japão, acompanhado por fortes chuvas e ventos que ameaçam os sistemas de transportes da região de Tóquio, anunciaram as autoridades.

Shanshan, o 13º tufão da temporada na Ásia, estava 500 km ao sul de Tóquio na manhã de quarta-feira, com rajadas de ventos de até 180 km/h.

O Japão sofre todos os anos a passagem de tufões, em alguns casos mortais, mas em 2018 o fenômeno acontece em um cenário ainda mais complexo. No mês passado, as chuvas no sudeste do país provocaram inundações e deslizamentos de terra que mataram 220 pessoas.

Pouco depois, dezenas de japoneses morreram no país em consequência da onda de calor combinada à umidade superior a 80%.

De acordo com a meteorologia, o tufão Shanshan deve avançar pela costa leste da capital, antes de atingir na quinta-feira a cidade de Mito, a pouco mais de 100 quilômetros de Tóquio.

O fenômeno ameaça provocar atrasos ou cancelamentos nas viagens de trens na capital japonesa.

As companhias aéreas já cancelaram diversos voos domésticos e internacionais.

