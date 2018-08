O tufão Shanshan, que ameaçava Tóquio com suas chuvas e ventos violentos, passou ao largo da capital, provocando, ainda assim, cancelamentos de voos e algumas alterações nos trens suburbanos.

Este 13º tufão da temporada na Ásia passou pela costa leste, não muito longe da capital, e deve seguir para noroeste, sem tocar a costa, segundo as previsões da agência meteorológica.

As precipitações mais fortes foram registradas em alto-mar. As rajadas de até 180 km/h obrigaram o cancelamento de alguns trens de alta velocidade e de dezenas de voos, mas a maioria dos transportes funcionava normalmente no horário de pico, nesta quinta de manhã.

Todos os anos, o Japão sofre com a passagem de tufões, às vezes letais. Este ano, porém, sua chegada acontece em um contexto excepcional que força as autoridades a intensificarem as precauções. Há um mês, um volume de chuva recorde provocou inundações, e deslizamentos de terra deixaram cerca de 220 mortos.

Pouco depois, uma asfixiante onda de calor úmido se abateu em julho sobre o arquipélago, causando a morte de mais de 119 pessoas durante todo o mês, enquanto outras 49.000 tiveram de ser hospitalizadas.

