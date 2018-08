O Twitter oficial de Luiz Inácio Lula da Silva informou, no último minuto deste domingo, 5, que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) será o vice na chapa do ex-presidente.

Líderes do PT vão dar uma entrevista coletiva em instantes na sede nacional do partido, em São Paulo, para oficializar o anúncio. A presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, participará da coletiva. A expectativa é de que o PCdoB desista da candidatura de Manuela D'Ávila em apoio à chapa Lula-Haddad.