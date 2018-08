A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou nesta quarta-feira que deseja um acordo de livre comércio com a Austrália o mais rápido possível, argumentando que essa iniciativa pode ainda ser um exemplo contra o protecionismo.

Mogherini se reuniu em Sydney com a ministra das Relações Exteriores australiana, Julie Bishop, para discutir uma série de questões, inclusive a abertura comercial. A diplomata italiana disse que as negociações para o acordo de livre comércio foram lançadas em junho e que a primeira rodada de diálogo sobre o assunto ocorreu no mês passado. "O ritmo tem sido intenso", comentou. Segundo ela, isso é importante "nesta hora de incerteza global e de certas tendências ao protecionismo". Fonte: Associated Press.