O valor da cesta básica na cidade de São Paulo teve queda média de 0,35% em julho, atingindo R$ 416,78, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O recuo foi na contramão do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a taxa de inflação na cidade de São Paulo. No sétimo mês do ano, o IPC-Fipe teve alta de 0,23%, acumulando 2,76% em 12 meses. Já a cesta básica acumulou 1,41% em 12 meses e elevação de 5,07% no ano.

O levantamento da cesta básica da Fipe apura os preços de 48 produtos, número bastante inferior ao 468 itens do IPC. A instituição divide a cidade em sete regiões, conforme o poder aquisitivo e localização. A zona Sul e a zona Leste, por exemplo, estão divididas em dois grupos cada. Contudo, a zona oeste apresentou o valor mais elevado, de R$ 431,95 em julho, com elevação de 0,17% no período.

Na sequência, aparece a zona central, incluída recentemente no levantamento, e que engloba Santa Cecília, Liberdade, Consolação, Bela Vista, Bom Retiro, Sé e Cambuci. O preço ficou em R$ 423,77, um aumento de 0,46% no sétimo mês ante o anterior.

A zona sul 1, formada por bairros como Vila Mariana, Itaim Bibi e Santo Amaro, teve alta de 0,06%, com a cesta custando R$ 419,23. Já a sul 2 (Jardim Ângela, Capão Redondo, Grajaú e Socorro) atingiu R$ 408,34, o que representou declínio de 1,17% em relação a junho.

Na zona norte, que considera bairros como Santana, Casa Verde, Limão e Freguesia do Ó, a queda foi de 0,60%, com o preço médio atingindo R$ 419,38 em julho.

De acordo com a Fipe, na zona leste 1 (Mooca, Belém, Tatuapé e Vila Prudente, entre outros), a cesta registrou aumento de 0,10%, valendo R$ 414,08. Na leste (Itaquera, São Mateus, Aricanduva e São Miguel), ficou em R$ 401,11, atingindo o menor valor, o que significou recuo de 1,22% ante o sexto mês do ano.