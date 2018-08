O grupo Votorantim vai ampliar seus investimentos em energia e avalia negócios no mercado imobiliário e em infraestrutura, disse ontem João Miranda, presidente do grupo da família Ermírio de Moraes.

Para fazer esses investimentos, o grupo vai utilizar os recursos oriundos da fusão entre Fibria e Suzano, anunciada em março. O conglomerado, que reduzirá sua participação na Fibria após ser incorporada pela concorrente, vai usar parte do dinheiro da operação para expandir em segmentos que já atua e também em outros negócios. O Votorantim também é sócio de banco e da Citrosuco e controla uma cimenteira.

Eleições

Às vésperas das eleições, o grupo decidiu iniciar uma campanha de voto consciente. Para isso, criou um aplicativo e um livro para ajudar os eleitores a escolherem seus candidatos. A iniciativa, segundo Miranda, é apartidária. O cientista político Humberto Dantas, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ajudou a elaborar o material. Miranda afirmou que a orientação do grupo é que seus principais executivos não façam doação para campanhas políticas. O grupo não quer ter o nome vinculado a candidatos. Antônio Ermírio de Moraes, que morreu em 2014, engajou-se na área, inclusive tendo concorrido a cargos públicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.