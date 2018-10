Um caixa eletrônico foi arrombado em Criciúma, no Sul do Estado. O caso aconteceu na rua Paschoal Meller, bairro Universitário. Uma funcionária do banco relatou à Polícia Militar que percebeu o furto quando chegou ao estabelecimento na manhã de segunda-feira (8), por volta das 9h. No entanto, foi constatado, segundo a PM, que o arrombamento teria acontecido na madrugada de sábado (6). Ainda não há informação sobre os suspeitos.

Leia também: Mestre de capoeira é morto a facadas após discussão política

Os autores teriam utilizado um equipamento perfurador na ação, e o sistema de monitoramento e alarme do estabelecimento bancário teriam sido cortados.

No local, haviam três caixas ao total, mas apenas um dele foi arrombado. Foram levados R$63 mil em dinheiro e dois revólveres calibre .38 segundo informações da PM.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local.

Leia mais

Homem matou a ex-companheira por não aceitar o fim da relação

Homem fica ferido após assalto à mercearia em Cocal do Sul, no Sul de SC