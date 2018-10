Neste segundo turno, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h15min deste domingo, quando 98,54% das urnas no Estado já estavam apuradas, 75,99% dos eleitores havia votado em Jair Bolsonaro (PSL) para presidente da República, um total de 2.8 milhões de votos.

Outros 24,01% dos votantes no Estado optaram por Fernando Haddad (PT). Até este horário, os votos brancos somavam 87.521 (2,10%) e os nulos 219.205 (5,26%). No primeiro turno, SC foi o Estado com votação mais expressiva para Bolsonaro, somando 65,82% dos votos.

Em Santa Catarina, o candidato Comandante Moisés, do mesmo partido de Bolsonaro, o PSL, foi eleito governador do Estado, derrotando o adversário Gelson Merisio (PSD).