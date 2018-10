Quando o grupo Estado Islâmico (EI) perdeu seu reduto sírio de Raqa, Amani esperava descobrir o que aconteceu com o seu marido, detido pelos extremistas islâmicos. Um ano depois, segue sem notícias.

Por falta de uma comissão de investigação centralizada e em razão da destruição das prisões do EI durante os combates, esta mulher desconhece o que aconteceu com seu marido, Abdel-Ilah.

"Pensei que o veria depois da libertação da cidade", declarou Amani, mãe de três filhos. "Não tenho nenhuma notícia. Ninguém me ajudou", queixa-se.

O EI controlou durante três anos a cidade de Raqa, no norte da Síria, impondo a sua própria interpretação da lei islâmica, até que uma força árabe-curda apoiada pelos Estados Unidos expulsou os últimos extremistas entrincheirados em 17 de outubro de 2017.

Qualquer pessoa que se atrevesse a questionar as regras dos extremistas acabava atrás das grades.

Isso foi o que aconteceu com Abdel-Ilah, acusado pelo EI de colaborar com as Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas por Washington, para fazer entrar um carro-bomba em Raqa.

Amani nega as acusações contra o marido, a quem procura há mais de um ano. Algumas pessoas lhe disseram que ele morreu, outras que estaria com outros presos em Hajin, último reduto do EI na Síria, perto da fronteira com o Iraque.

- "Saber a verdade" -

Amani trabalha no conselho civil de Raqa, encarregado dos assuntos cotidianos da cidade desde a derrota do EI, e pede a criação de um comitê para investigar os desaparecimentos.

"Estando vivo ou morto, só quero saber a verdade para ficar em paz", afirma a mulher.

Hanan, de 22 anos, sofre desde que, há dois anos, os extremistas prenderam sua irmã mais velha Razam e sete amigos, acusando-os de serem "espiões do regime e apóstatas".

"Não tivemos notícias. Não existe pessoa que não tenhamos entrado em contato, em vão", declara a jovem, que vislumbra várias possibilidades.

"Se não a mataram, talvez tenha morrido em um bombardeio. Talvez tenha morrido de fome durante o cerco de Raqa, ou podem tê-la usado numa troca de reféns", enumera.

Desde o início da guerra na Síria em 2011, milhares de pessoas foram presas, sequestradas ou estão desaparecidas. A maioria se encontra nos centros de detenção do regime e outras em poder dos rebeldes e dos extremistas.

Segundo a ONG Human Rights Watch, entre 3.000 e 5.000 pessoas detidas pelo EI na Síria e no Iraque continuam sem paradeiro conhecido.

Muitas famílias gastaram suas economias em busca de seus entes queridos desaparecidos, sem ajuda oficial, aponta a pesquisadora Sara Kayyali, da HRW.

"Não existe nem mesmo um mecanismo centralizado para que as pessoas registrem um parente desaparecido (...), o que mostra até que ponto este assunto não é prioritário para as autoridades locais nem para a coalizão liderada pelos Estados Unidos", ressalta.

- "Procurei em todos os lugares" -

Além do bloqueio administrativo, há a destruição causada pela ofensiva contra Raqa.

"Muitas prisões onde havia pessoas detidas ou sequestradas foram atingidas durante os combates", explica Kayyali, que vê como plausível a hipótese de que tenham todos morrido.

As fossas comuns são a única esperança que resta.

As equipes de resgate desenterraram até à data 2.500 corpos, segundo a Anistia Internacional.

Zarifa Mahmud Nazal afirma que buscou nessas fossas seu filho Musa, detido há três anos pelo EI quando tinha 17 anos.

"Tento identificá-lo pela marca que tinha entre as sobrancelhas ou pelas queimaduras em um pé", conta a mulher de 50 anos. "Onde mais posso procurar? (...) Procurei em todos os lugares", conclui, aos prantos.

