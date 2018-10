O magistrado Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contestou suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas, sistema implantado sob o seu comando da Justiça Eleitoral, em 1996. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Velloso votou no fim desta manhã de domingo no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte (MG).

"As urnas eletrônicas são absolutamente seguras. Há diversos mecanismos de segurança implantados na urna. Pensar numa fraude em relação à urna é pensar em praticamente metade da Justiça Eleitoral ser corrompida, o que é impossível", disse ele à publicação. O ex-ministro enfatizou ainda que as urnas foram implantadas para evitar manipulações. "A urna veio para acabar com a corrupção eleitoral. Há 20 anos, praticamente, realizamos eleições pela urna eletrônica sem um recurso, sem uma impugnação séria", completou.

O ex-ministro rejeitou a possibilidade de que, dependendo do candidato eleito, há risco para a democracia e disse confiar nos 30 anos da Constituição Federal. Velloso não declarou o seu voto.