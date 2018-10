As distribuidoras de energia elétrica defenderam o respeito aos contratos existentes e demandaram a busca da modicidade tarifária no futuro governo Bolsonaro. "Em virtude da eleição do novo Presidente da República, deputado Jair Bolsonaro, as distribuidoras de energia têm uma expectativa de que possamos ter um ambiente de negócios pautado pelo respeito aos contratos, pautado pela sustentabilidade dos negócios, e pautado pela busca da modicidade tarifária e da redução dos subsídios, de maneira a obter uma tarifa mais justa para os consumidores de energia elétrica", disse o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca Leite.

Em breve mensagem, o executivo desejou sucesso ao novo governo e acrescentou também desejar "que sejam cumpridas as promessas que faziam parte do programa de governo". "No que depender do apoio do segmento de distribuição de energia, estamos à disposição para colaborar com um ambiente de negócios que seja propício para o mercado funcionar na sua plenitude", afirmou.

O plano de governo de Bolsonaro para o segmento de energia destaca a preocupação com a alta judicialização do setor, com o sucateamento da Eletrobras e suas subsidiárias, com a ineficiência na geração e excessivos encargos tributários e influência política.