Ao menos 40 pessoas morreram nesta quarta-feira em um acidente de ônibus na região oeste do Quênia, anunciou a polícia.

"As informações que recebemos indicam que mais de 40 pessoas morreram no local do acidente, mas que o número pode ser maior porque o teto do ônibus foi arrancado", afirmou à AFP um policial de trânsito da região do vale do Rift, Zero Arome.

Outra fonte policial do condado de Kericho anunciou um balanço de 42 mortos.

De acordo com as autoridades, o ônibus viajava entre Nairóbi e a cidade de Kakamega com 52 passageiros a bordo.

Até o momento as causas do acidente não foram determinadas.

Quase 3.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no Quênia, de acordo com dados oficiais, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o número real de vítimas fatais nas rodovias do país chega s 12.000 por ano.

Trinta e seis pessoas faleceram em dezembro de 2017 em um choque frontal entre um ônibus e um caminhão na região oeste do país.

Em 2016, mais de 40 pessoas morreram em um acidente no qual um caminhão tanque bateu em diversos veículos nas proximidades de Nairóbi e explodiu.

* AFP