Um grave acidente no bairro Jardim Peperi, em São Miguel do Oeste, provocou a morte de uma jovem de 22 anos. Fabiula Fergutz, de 22 anos, estava em Gol quando o veículo colidiu com outro Gol. Ela teve traumatismo craniano e não resistiu.

Outras três pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas ao hospital. Um rapaz de 18 anos e outro de 21, que estavam no mesmo carro que Fabiula, tiveram ferimentos nos braços, pernas e cabeça. No outro carro, uma mulher de 63 anos sofreu uma fratura na perna.

De acordo com apuração do site de notícias da região, Portal Peperi, no local do acidente havia latas de cerveja pelo chão, o que pode indicar que um dos condutores estaria dirigindo sob efeito de álcool. Informações iniciais dão conta de que um homem foi preso no local.

Foto: Alex Maciel / Portal Peperi

