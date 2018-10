O candidato do MDB ao governo do Pará lidera a disputa no Estado. Com 14,12% das urnas apuradas, Helder Barbalho tem 56,8% dos votos válidos. O segundo colocado, Marcio Miranda, do DEM, está com 43,2% dos votos.

Entre os votos totais, o Estado registra 10,65% de votos nulos e 2,22%, brancos. Quase 20% dos eleitores não compareceram às urnas, conforme os resultados parciais.

Logo no início da votação no Estado, um eleitor foi preso ao gravar um vídeo no Facebook em que denuncia uma suposta "fraude" em uma das urnas de seção eleitoral em Belém (PA) após digitar o número 17 para o cargo de governador e se deparar com a mensagem de "voto nulo", segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Na gravação, ele se identifica como Paulo Roberto Duarte Pereira e afirma ter apertado o "17 Bolsonaro", apesar de a tela da urna eletrônica evidenciar que, naquele momento, o equipamento registrava o voto para o cargo de governador do Estado. O PSL, partido do capitão reformado, não tem candidato ao governo paraense no segundo turno.

"Está aparecendo nulo aqui. Eu vou mostrar a cara. Ministro Raul Jungmann, vocês estão falsificando as urnas", grita o eleitor. Em seguida, ele se dirige a outras pessoas esperando para votar e pergunta se um outro homem "viu" a suposta "falsificação". "Estão falsificando as urnas, olha aqui. 17 está aparecendo nulo", ele repete, voltando a filmar a urna.

Segundo o TRE-PA, o episódio ocorreu na seção 455, na Escola Manoel Leite Carneiro, no bairro do Tenoné. A supervisora dessa mesa, informa a assessoria de comunicação do órgão, tentou impedir a ação de filmagem, que é crime eleitoral, e foi empurrada pelo homem. "A polícia foi acionada, e (como) o eleitor teria se apresentado como policial militar da reserva, a guarnição não pôde prendê-lo por motivos hierárquicos", descreve a corte.

A mesária, identificada como Patricia Susy Santos do Amaral do Carmo, registrou boletim de ocorrência. O caso foi tipificado pelo crime eleitoral de "promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais", segundo a lei 4.737/1965. A confusão ocorreu por volta das 8h20 (de Brasília), segundo o documento.

O TRE-PA relata que a juíza Ana Patrícia Fernandes, da 97ª zona eleitoral de Belém, decretou a busca e a prisão do suspeito. "Caso não seja possível realizar a prisão em flagrante dentro do prazo de 24 horas, será instaurado um procedimento criminal visto que todos os acontecimentos foram registrado em ata", acrescenta a nota.