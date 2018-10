O candidato do Partido Social Cristão (PSC), Wilson Witzel, lidera a disputa no Rio de Janeiro. Com 6,04% das urnas apuradas, Witzel tem 60,81% dos votos. O segundo colocado, o candidato do Democratas (DEM), Eduardo Paes, tem 39,19% dos votos.

Até o momento, brancos somam 3,51% do total de votos, nulos são 12,73% e a abstenção é de 24,89%.

De acordo com a pesquisa de boca de urna do Ibope, divulgada por volta das 17h, o candidato Wilson Witzel (PSC) aparece como líder na disputa pelo governo do Rio de Janeiro com 55% das intenções de voto ante 45% de seu adversário Eduardo Paes (DEM).

A pesquisa foi feita hoje e tem margem de erro de três pontos porcentuais. O índice de confiança é de 99%. Foram entrevistados 2.600 eleitores. O registro no TRE-RJ é o RJ-02363/2018 e no TSE é o BR-00398/2018.

Ocorrências

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), até as 14h30, 401 urnas haviam sido substituídas no Estado. O município com mais urnas substituídas foi a capital, onde 208 registraram problemas. Em seguida, vem Nova Iguaçu, que registrou problemas em 28 equipamentos.

Apesar dos problemas, a diretora do TRE-RJ informou que o segundo turno das eleições de 2018 está mais tranquilo do que o primeiro turno, quando várias seções registraram filas e problemas com a biometria. A votação está mais rápida e as seções eleitorais estão sem fila.

"O processo está muito tranquilo. Temos registro de uma ligação para a central telefônica a cada 3 minutos. Isso é muito pouco", disse Adriana.

Candidatos votaram pela manhã

Os dois candidatos ao governo do Rio de Janeiro se mostraram confiantes ao votar neste domingo, 28, no Rio de Janeiro. Wilson Witzel (PSC) disse que a expectativa é de vitória, ao chegar para votar por volta da 9h, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. O candidato, nos últimos dias de campanha, perdeu espaço para o adversário Eduardo Paes (DEM), segundo as pesquisas.

O candidato ao governo do Estado do Rio pelo DEM, Eduardo Paes, se mostrou confiante na vitória ao votar na manhã deste domingo, no Gávea Golf Club, em São Conrado, na zona sul do Rio. Mas, por via das dúvidas, passou na Igreja da Penha antes, para rezar e fazer uma promessa. Ele chegou ao local de votação por volta das 9h30, acompanhado da mulher, dos dois filhos e do candidato a vice-governador em sua chapa, Comte Bittencourt.

"Estou animado e bastante otimista porque as pesquisas mostram uma curva ascendente e do adversário descendente. Estou confiante que os eleitores vão saber escolher aquele que tem condições para governar o estado", disse logo que chegou na zona eleitoral.

Dois mesários faleceram no Estado

Dois mesários morreram neste domingo, 28, no Rio de Janeiro, após passarem mal durante o processo de votação. João Carlos Felix teve um enfarte fulminante na manhã deste domingo, 28, em uma zona eleitoral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No início da tarde, Andreia Cristina Duarte Gouveia, de 51 anos, passou mal em uma seção eleitoral no Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte da capital. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) próxima à seção, mas não resistiu. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), ela também teve um enfarte.