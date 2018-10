O Afeganistão adiou as eleições legislativas na província de Kandahar, após um ataque reivindicado pelos talibãs contra um edifício governamental durante uma reunião sobre segurança com funcionários do governo dos Estados Unidos.

As eleições, que deveriam acontecer no sábado como no resto do país, foram adiadas em uma semana, indicou o porta-voz do presidente afegão Ashraf Ghani.

Os talibãs reivindicaram o ataque de quinta-feira que matou um polêmico chefe de polícia da província de Kandahar, sul do país.

Outras duas pessoas morreram no ataque, que aconteceu dois dias antes das eleições legislativas no Afeganistão.

O general Scott Miller, comandante das forças da Otan e americanas no Afeganistão, que também participava na reunião, escapou ileso.

