O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) parabenizou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), além de nomes do PSDB que venceram na disputa neste pleito, entre eles o tucano João Doria, eleito governador de São Paulo. "Felicito todos os eleitos e o faço na pessoa do presidente escolhido hoje. Que seja portador de decisões que honrem os deveres do elevado cargo que agora assume", escreveu, no Twitter.

Em outro tuíte, Alckmin saudou os nomes vitoriosos do PSDB, momento em que citou Doria. "Quero cumprimentar, especialmente, os valorosos companheiros João Doria, Eduardo Leite, Reinaldo Azambuja, Antônio Anastasia, Expedito Júnior e José de Anchieta por terem-se empenhado nesta legítima luta em benefício de seus estados e pelo engrandecimento do PSDB e da democracia", afirmou Alckmin, destacando também que as urnas externaram o desejo sincero do povo por mudanças.

Alckmin disse também que espera que a decisão soberana das urnas seja o início de um período de respeito aos valores supremos da Constituição e de renovação do compromisso de construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.