As afiliadas da Rede Globo promovem nesta quinta-feira os últimos debates televisivos da campanha nos 14 estados que terão segundo turno no domingo. Em três deles, incluindo Santa Catarina, candidatos anunciaram que não comparecerão e, por isso, os adversários serão entrevistados ao vivo durante 20 minutos. Essa situação era prevista nas regras dos encontros, acertadas em comum acordo com todas as candidaturas.

No Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) havia confirmado presença, mas no fim desta quinta informou que desistiu de participar. Rodrigo Rollemberg (PSB), então será entrevistado logo após a novela Segundo Sol.

Já em Roraima, o PSL estadual comunicou na tarde de quinta que o candidato do partido ao governo, Antonio Denarium, não iria ao embate. "O Partido Social Liberal (PSL) comunica à Rede Amazônica – TV Roraima que o candidato Antonio Denarium não comparecerá ao debate programado para essa quinta-feira, dia 25 de outubro. São diversas as razões, entre elas as atitudes públicas e difundidas pelo candidato opositor no objetivo de denegrir a imagem do nosso candidato ao governo de Roraima", informou Disney Barreto Mesquita, presidente do PSL em Roraima, em nota enviada à afiliada da Globo. Com isso, José de Anchieta (PSDB) será entrevistado por 20 minutos.

Em Santa Catarina, o candidato Comandante Moisés (PSL) não participará do debate porque foi diagnosticado com uma infecção aguda das vias aéreas superiores. Gelson Merisio (PSD) será entrevistado por 20 minutos.

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, dia 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Os mesários deverão distribuir senhas.

Serão escolhidos representantes para dois cargos: governador e presidente. Na corrida pela presidência estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) . Já na disputa em Santa Catarina concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL) . A NSC Comunicação acompanha a apuração do segundo turno em tempo real.

