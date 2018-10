A chanceler alemã Angela Merkel considerou nesta quarta-feira que ainda há uma possibilidade para um compromisso entre a União Europeia (UE) e Londres sobre a saída do Reino Unido do bloco, mas admitiu que Berlim se prepara para uma ruptura sem acordo.

"Ainda há uma possibilidade para alcançar um acordo de saída bom e viável (...) mas é evidente que um governo responsável e que olha para o futuro prepara todas as hipóteses, incluindo a de uma saída do Reino Unido da UE sem acordo", declarou Merkel.

Um dos principais obstáculos nas negociações é a questão da fronteira irlandesa.

Além disso, Bruxelas exige um status especial para a Irlanda do Norte, alinhado com a UE, o que a primeira-ministra britânica rejeita em nome da integridade do território britânico.

* AFP