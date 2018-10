Enxurradas, alagamentos pontuais e fortes rajadas ventos estão previstas para atingir Santa Catarina ao longo desta quarta-feira (31). A regiões afetadas são os municípios localizados no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Sul, Planalto Sul e Meio-Oeste e Oeste. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta na manhã desta quarta comunicando as condições meteorológicas para o dia.

Enxurrada

As fortes chuvas podem resultar em enxurradas e alagamentos pontuais nos municípios de Tangará, Galvão e Campo Erê, no Oeste. O volume pode chegar a 100 milímetros no Oeste e Meio-Oeste nesta quarta e quinta-feira (31) de acordo com o órgão.

Já na Serra catarinense, inundações também podem atingir os municípios de Urubici e Bocaina do Sul.

Temporal e incidência de raios

A chuva em alta intensidade também atingiu a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Litoral Sul nesta manhã. A previsão é que essa condição continue ao longo do dia. Também há a possibilidade de incidência de raios nessas regiões.

Além da tempestade, também está previsto granizo isolado para as regiões Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul.

