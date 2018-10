Eram 296 homens e 139 mulheres disputando as 40 vagas que compõem a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Foram 3,6 milhões de votos válidos que resultaram na reeleição de 18 deputados estaduais e na eleição de outros 18 nomes que nunca estiveram na Assembleia, nem como suplentes, como é o caso de outros três eleitos. A única exceção é Julio Garcia (PSD), que já foi deputado por quatro legislaturas e neste ano conseguiu a eleição após um hiato de nove anos. Os 22 eleitos representam a maior renovação no Legislativo catarinense desde 2002: 55%. Na avaliação da própria Alesc, parte dessa mudança se dá por conta de que 11 dos atuais deputados optaram por não participar das eleições deste ano. A partir do ano que vem, quando ocorre a posse dos eleitos, a casa será composta por 12 partidos, a maior quantidade de legendas da história do parlamento estadual, conforme levantamento da assessoria. A maior bancada será a do MDB, com nove cadeiras. Já o PSL, que elege deputados no Estado pela primeira vez, ganha destaque e fica com a segunda maior representação: seis cadeiras.

Os eleitos:

Ricardo Alba (PSL) - 62.762 votos

33 anos | Blumenau - Vereador em Blumenau eleito em 2016. Bacharel em Direito, foi eleito para o primeiro mandato na Alesc como o deputado mais votado do Estado.

Luciane Carminatti (PT) - 61.271 votos

48 anos | Chapecó - Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Alesc. Reeleita, vai para a terceira legislatura.

Julio Garcia (PSD) - 57.772 votos

68 anos | Florianópolis - Eleito após um hiato de nove anos. Já foi deputado estadual por quatro legislaturas e conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) entre 2009 e 2017, quando se aposentou.

Ismael (PSD) - 54.165 votos

53 anos | Blumenau - Doutor em literatura, também é presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Alesc. Reeleito para a terceira legislatura. Já foi vereador por três mandatos em Blumenau.

Paulinha (PDT) - 51.739 votos

43 anos | Bombinhas - Ex-prefeita de Bombinhas. Eleita para o primeiro mandato na Alesc.

Cobalchini (MDB) - 49.355 votos

55 anos | São Lourenço do Oeste - Ex-secretário de Estado da Infraestrutura e atual presidente Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc. Reeleito para o terceiro mandato.

Felipe Estevão (PSL) – 47.390 29 anos | Laguna Pastor da igreja União em Cristo em Laguna. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Sergio Motta (PRB) - 45.181 votos 50 anos | Florianópolis Bispo da Igreja Universal. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Coronel Mocellin (PSL) - 45.086 votos 55 anos | Itajaí Oficial da reserva e ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Fernando Krelling (MDB) - 44.356 votos 36 anos | Joinville Vereador mais votado de Joinville. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

De Nadal (MDB) - 42.507 votos 46 anos | Cunha Porã Presidente da Comissão de Ética da Alesc. Reeleito para o terceiro mandato.

Marlene Fengler (PSD) - 41.684 votos 50 anos | Florianópolis Ex-chefe de gabinete de Gelson Merisio. Eleita para o primeiro mandato na Alesc.

Volnei Weber (MDB) - 41.353 votos 52 anos | São Ludgero Ex-prefeito de São Ludgero. Renunciou ao cargo para concorrer a deputado estadual. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Dr. Vicente Caropreso (PSDB) - 40.132 votos 62 anos | Blumenau Já foi vereador em Jaraguá do Sul e também foi o 1º deputado federal eleito pelo PSDB em SC. Reeleito para o segundo mandato na Alesc. É ex-secretário do Estado da Saúde.

Kennedy Nunes (PSD) - 39.352 votos 48 anos | Joinville Foi eleito vereador em Joinville quando tinha apenas 18 anos, conseguiu a reeleição. Ex-secretário municipal de Desenvolvimento Comunitário de Joinville. Na Alesc, foi reeleito e cumprirá o quarto mandato.

Zé Milton (PP) - 39.196 votos 58 anos | Sombrio Foi prefeito de Sombrio em 2004. É deputado estadual em SC desde 2010 e agora, reeleito, cumprirá o terceiro mandato.

Jerry do Aldo (MDB) - 39.131 votos 43 anos | Ibirama Ex-chefe de gabinete de Aldo Schneider, falecido em agosto. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Neodi Saretta (PT) - 39.036 54 anos | Concórdia Prefeito de Concórdia duas vezes. Deputado pela primeira vez em 1994, quando cumpriu dois mandatos. Voltou para a Ales em 2010, onde permanece até hoje, indo para o terceiro mandato seguido.

Jair Miotto (PSC) - 38.554 votos 48 anos | Florianópolis Ex-vereador em Florianópolis apoiado pelo deputado Narcizo Parisotto. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Laércio Schuster (PSB) - 36.923 votos 43 anos | Timbó Formando em Direito, foi prefeito de Timbó, no Vale do Itajaí, em 2008 e reeleito em 2012. Foi eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Milton Hobus (PSD) - 36.821 votos 60 anos | Rio do Sul Ex-prefeito de Rio do sul, eleito em 2004 e reeleito em 2008. Reeleito na Alesc, assumirá o segundo mandato no legislativo estadual de SC. Também é ex-secretário de Estado da Defesa Civil.

Vampiro - Luiz Fernando (MDB) - 36.747 votos 44 anos | Criciúma Ex-secretário do Estado de Infraestrutura. Também já foi vereador por Criciúma em 2008. Eleito suplente de deputado estadual em 2014 e, em 2018, foi eleito deputado na Alesc.

Marcos Vieira (PSDB) - 35.423 votos 65 anos | Florianópolis Advogado, foi eleito deputado estadual em 2010 e reeleito na eleição seguinte. Agora, em 2018, reeleito novamente, vai para o terceiro mandato. Também é presidente da Comissão de Finanças da Alesc.

Padre Pedro (PT) - 35.184 votos 61 anos | Guaraciaba Em 1996 foi prefeito de Guaraciaba, conseguiu a reeleição. Eleito deputado estadual em 2003. Conseguiu a reeleição nos mandatos seguintes e é novamente reeleito em 2018, indo para o quinto mandato consecutivo.

Sargento Lima (PSL) - 35.053 votos 46 anos | Joinville Policial militar em Joinville. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Ana Caroline Campagnolo (PSL) - 34.825 votos 27 anos | Chapecó Professora de História. Eleita para o primeiro mandato na Alesc.

Moacir Sopelsa (MDB) - 34.722 votos 72 anos | Concórdia Foi prefeito de Concórdia de 1993 a 1996. Fez carreira na Alesc, conseguindo se reeleger seis vezes desde 1998. Também atuou como secretário do Estado da Agricultura e Pesca.

Ada Faraco de Luca (MDB) - 34.501 votos 65 anos | Florianópolis Ex-secretária de Estado da Justiça e Cidadania. Foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2006 e conseguiu a reeleição nos pleitos seguintes. Em 2019, vai iniciar o quarto mandato.

Nazareno Martins (PSB) - 34.395 votos 68 anos | Palhoça Pai do prefeito Camilo Martins, de Palhoça. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Titon (MDB) - 34.350 votos 64 anos | Campos Novos Já foi vereador em Campos Novos por dois mandatos e também se elegeu prefeito no município. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994 e agora, no pleito de 2018, conseguiu a sétima reeleição seguida.

Bruno Souza (PSB) - 32.512 votos 34 anos | Florianópolis Vereador em Florianópolis ligado a grupos liberais. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Jessé Lopes (PSL) - 31.595 votos 36 anos | Criciúma Dentista e presidente do PSL de Criciúma. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

João Amin (PP) - 31.396 votos 38 anos | Florianópolis Filho de Esperidião e Ângela Amin. Reeleito para deputado estadual, vai cumprir o segundo mandato. É presidente da Comissão de Transportes da Alesc.

Altair Silva (PP) - 30.497 votos 52 anos | Chapecó Suplente de deputado estadual em 2010 e 2014, que chegou a assumir como deputado. Conquistou o mandato titular na Alesc pela primeira vez.

Marcius Machado (PR) - 30.277 votos 39 anos | Lages Ex-vereador em Lages e candidato a prefeito em 2016. Eleito para o primeiro mandato na Alesc.

Berlanda (PR) - 28.975 votos 56 anos | Curitibanos Empresário, foi eleito suplente de deputado estadual em 2010 e em 2014. Assumiu o cargo em 2017 e ficou até o começo deste ano. Nas eleições de 2018 conseguiu ser eleito deputado titular pela primeira vez.

Rodrigo Minotto (PDT) - 26.623 votos 45 anos | Criciúma Foi eleito suplente de deputado estadual em SC em 2010 e, na eleição seguinte, em 2014 conseguiu ser eleito titular. Em 2018 conquistou a primeira reeleição. É também presidente da Comissão de Relacionamento Institucional da Alesc.

Mauricio Eskudlark (PR) - 26.333 votos 60 anos | São Miguel do Oeste Atuou como delegado-geral da Polícia Civil e é o atual 4º secretário da mesa diretora da Alesc. É bachareal em Direito, foi vereador por dois mandatos em São Miguel do Oeste. Em 2002 foi eleito suplente e assumiu a vaga em 2006. É deputado estadual em SC desde 2011 e agora conquistou a reeleição pela segunda vez.

Fabiano da Luz (PT) - 18.474 votos 44 anos | Pinhalzinho Ex-prefeito de Pinhalzinho. Eleito para o primeiro mandado na Alesc.

Ivan Naatz (PV) - 14.685 votos 51 anos | Blumenau Ex-vereador em Blumenau e candidato a prefeito em 2016. Já foi suplente duas vezes na Alesc, conseguindo, numa das vezes, aprovar um PL. Agora, foi eleito para o primeiro mandato na Casa.