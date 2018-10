Duas Medidas Provisórias (MPs), o Orçamento do Estado para 2019 e a alteração no projeto sobre a Região Metropolitana de Florianópolis (RMF) estão entre as principais matérias que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina terá que votar até o fim do ano. O Parlamento catarinense retomou as atividades legislativas semana passada, após a conclusão do calendário especial, adotado desde abril em virtude do período eleitoral.

Sobre os principais projetos a serem deliberados até o fim do ano, além da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), que já deu entrada na Alesc, os deputados terão que votar o Projeto de Lei Complementar (PLC) 23/2018, que altera a lei sobre a RMF e vai viabilizar a integração do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Florianópolis.

Também existem MPs importantes que estão em tramitação na Casa, como a que trata da alteração da periodicidade do recolhimento de ICMS das empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec). Segue em tramitação ainda a MP sobre a suspensão do repasse do Executivo estadual para o SC Saúde, o plano de saúde que atende os servidores públicos em Santa Catarina.

— Temos uma pauta que está caminhando, vamos colocar em votação na medida que as matérias forem deliberadas pelas comissões. Tudo terá andamento normal, sem nenhum prejuízo —, afirmou o presidente da Alesc, Silvio Dreveck (PP), na retomada das sessões.

